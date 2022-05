Su calidad, su olfato goleador, su entrega en la cancha están fuera de toda discusión, sin embargo, el delantero de los rojinegros del Atlas, Julio Furch, reconoció que hoy en día vive un momento complicado en el tema físico, desde golpes sufridos en partidos anteriores, hasta dificultad para respirar y para completar los encuentros, algo que le tiene con molestia y algo de bronca.

De cara al encuentro ante Tigres de este miércoles, en la Ida de las Semifinales, Julio César Furch aceptó que le ha costado, pero no se encuentra en duda, ni mucho menos, sin embargo, ya transcurridos los minutos, siempre prefiere que entre otro compañero, en este caso suele ser Brayan Trejo u Ozziel Herrera, para volver a incrementar el nivel ofensivo de la escuadra de Diego Cocca.

"Tenía un golpe en la espalda y un golpe en una de las piernas, sí me ha costado el tema físico, creo que a la Liguilla pasada llegué en mejores condiciones, esto por más que se me haya dado el gol, en lo físico me falta un poco, no me alcanza para completar los 90 minutos, me llegan los calambres que no me habían pasado nunca, pero prefiero que entre otro compañero para no regalar nada y hacer mejor las cosas, en donde yo ya no estoy rindiendo. Sí he sentido algunas molestias", señaló el ariete del Atlas.

Y es que en días pasados, durante los encuentros ante Toluca y Monterrey, Julio, al igual que varios de sus compañeros, padecieron enfermedades respiratorias, por lo cual fueron puestos bajo tratamiento médico, recibiendo inyecciones de antibióticos antes de los partidos. Además, a inicios del Clausura 2022 tuvo COVID-19.

