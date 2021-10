Para Beñat San José, la victoria del Mazatlán sobre el Atlas tiene un valor extra, pues considera que derrotaron a un serio candidato al título del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

"Muy contentos por la victoria, por el estadio con más aforo, por el desempeño. He de decir que hemos jugado contra un serio candidato al equipo, tienen un tremendo equipo que se asocian bien. No paran de moverse, de hacer paredes y hacen sufrir a todos los equipos. No mermó nada la expulsión".

El timonel español dijo que fue complicado detener los embates de los Rojinegros.

"Tienen un potencial defensivo y defienden mucho en bloque y lo que intentamos es tener un doble movimiento. Después de la expulsión se nos ha facilitado más, pero porque lo trabajamos. Hicimos un trabajo defensivo muy bueno. La otra clave fue el contragolpe".

Los Zorros del Atlas dejaron ir una oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2021 y el técnico Diego Cocca sabe que fallaron en el intento.

"Era un desafío importante y veníamos con la expectativa de hacer un buen partido, de crecer. Tuvimos dos situaciones de gol claras, pero esto es futbol y ellos consiguen un penalti, más virtud del rival. No bajamos los brazos y seguimos intentando a pesar de tener un hombre menos", declaró al término del encuentro.

El siguiente compromiso es enfrentar a Cruz Azul y el argentino confía en que podrán hacerle juego al campeón.

"Estamos convencidos que podemos hacer partido contra quien sea, siempre respetando al rival. Será un juego difícil como todos. Un error, una mentalidad que no sea positiva nos puede llevar a la derrota", aseveró.

Aunque perdió, Diego Cocca considera que su Atlas no jugó del todo mal y calificó el encuentro ante los cañoneros "como extraño".

"Fue raro, fue extraño. Está el VAR, a veces te perjudican, a veces te favorecen y debemos estar preparados para esas situaciones. No tenemos tiempo y tenemos que ponernos fuertes para enfrentar a Cruz Azul. Lo de Luis Reyes son cosas de futbol, es un accidente. Pasan cosas y hay que aprenderlo y tratar de estar más calmado. Desde acá viendo el partido todo es fácil, pero hay que jugar y los ellos dieron todo en el partido", concluyó.

El próximo partido del Atlas será el martes 19 de octubre, ante Cruz Azul, en punto de las 21:05 horas.

OF