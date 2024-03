Fueron nueve jornadas las que Juan Manuel Zapata, jugador colombiano de los rojinegros del Atlas se perdió por una lesión muscular. Ahora ya se prepara para volver a las canchas, luego de haberse recuperado en su totalidad, algo que lo tiene muy contento; sin embargo, lo que sí reconoce fue la frustración que sentía estar afuera, desde la tribuna, viendo que su equipo no ha conseguido buenos resultados.

"La verdad muy contento, desde afuera sí sufrí mucho, o sea, lesionado y no poder ayudar a los compañeros es muy complicado, lo digo desde mi punto de vista, pero la verdad muy contento como se lo confesé a los demás compañeros y al cuerpo técnico. Es una bendición poder estar acá y poderles ayudar a todos y aquí atrás volver a estar en los lugares donde todos queremos que estén", indicó el sudamericano en conferencia de prensa desde la Academia AGA.

Ante esto, Zapata se pone a disposición del cuerpo técnico que comanda Beñat San José, aunque será el propio español quien tome la determinación de usarlo o no en algún momento del encuentro del próximo domingo, cuando Atlas reciba en el Estadio Jalisco a los Rayados de Monterrey.

"Eso ya va a ser un tema más que va a por el entrenador, pero hemos sido conscientes de que también llevo un tiempo considerable por fuera. Sé que él va a tomar la mayor decisión y es el único que va a saber para cuánto tiempo me ve. Igual esta semana me le he acercado y le he dicho que me he metido muy bien, pero también soy consciente de que los muchachos llevan un poco más de tiempo en preparación que yo, entonces estoy dispuesto para el tiempo que él considere", señaló Juan Manuel Zapata.

