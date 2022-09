Son ya seis partidos de manera consecutiva en los que los rojinegros del Atlas no pueden ganar, esto luego del empate frente a los Pumas de la UNAM la noche de este sábado en el Estadio Jalisco, en donde el marcador terminó igualado sin anotaciones.

Aunque hubo algunas jugadas con posibilidad de anotar, ni Pumas con su plantel limitado, ni Atlas y su cansancio acumulado, ambos conjuntos padecieron de contundencia, pero lo más grave para ambos, es que el empate sirve de muy poco, ya que los bicampeones seguirán en el antepenúltimo lugar de la clasificación, mientras que los universitarios seguirán como penúltimos, ambos con diez unidades cada uno.

La clasificación luce lejana, y aunque matemáticamente pareciera que hay mucha historia todavía, lo cierto es que para el bicampeón, el poder acceder a la liguilla aunque sea por la vía del repechaje se ve cada vez más difícil, no tanto por los puntos que le restan, sino por el trajín de partidos que se viene en este mes de septiembre.

Para este encuentro, Diego Cocca experimentó algunas modificaciones, sobre todo en la línea de ataque, enviando a la banca a uno de sus jugadores más importantes, Julio Furch, para darle juego a Jesús Ocejo, sin embargo la jugada no le salió del todo y por eso corrigió ya en el complemento, pero de poco sirvió, ya que el “Emperador” lució perdido y errático al momento de conectar con su socio Julián Quiñones.

Por el lado de los Pumas, son ya ocho los partidos que ha disputado el astro brasileño Daniel Alves y son esos mismos ocho encuentros en donde el mundialista no ha sabido lo que es ganar un partido en el futbol mexicano, pero el problema para la UNAM no es tanto ese, sino la falta de contundencia, ya que en este partido, Ignacio Dinenno y Diogo De Oliveira tuvieron para perforar la cabaña de Camilo Vargas, aunque simplemente no pudieron.

Al final, los 19 mil 40 aficionados que se dieron cita en las gradas del Estadio Jalisco se fueron cabizbajos, ya que esperaban que su equipo respondiera con un triunfo y de paso abuchearon a los Zorros una vez que sonó el silbatazo de Enrique Santander.

JL