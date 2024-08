Rivaldo Lozano, jugador de los Rojinegros del Atlas, ha mostrado un notable progreso en su desempeño reciente, especialmente durante la Leagues Cup, donde incluso logró marcar goles. El lateral izquierdo del equipo ha expresado la confianza que ha ganado al anotar y aprovechar los minutos que el técnico Beñat San José le ha dado en el terreno de juego.

"Te da mucha confianza hacer goles. Dentro del terreno de juego, los minutos que te da el profe, ahí tratar de aprovecharlos. Uno trata de hacer lo mejor día a día y, gracias a Dios, se me dio esa oportunidad de seguir marcando y retomar esa confianza. Los mismos compañeros, es lo que te da. Todos en el terreno de juego, la verdad que dan la cara por el equipo y eso te da mucha confianza enseguida", comentó Lozano, destacando la importancia del respaldo de sus compañeros en su rendimiento.

Además, Rivaldo ha sido utilizado tanto como lateral izquierdo como volante por el mismo sector, una versatilidad que ha aprovechado al máximo en la Liga MX. "A mí me gusta mucho atacar. El profe me ha puesto en las dos posiciones. Yo, en donde me ponga, voy a dar lo mejor de mí y aprovechar la situación y cada minuto", añadió el jugador, demostrando su disposición para adaptarse y contribuir en cualquier posición que se le asigne.

Este buen momento personal, sumado a la confianza depositada en él por el cuerpo técnico, pone de manifiesto la importancia de su rol en el esquema táctico de Beñat San José, y lo perfila como una pieza clave para los Rojinegros en lo que resta del torneo y sobre todo para el partido de este sábado ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: El jugador de Atlas que apunta al Tri

OF