Eduardo "Mudo" Aguirre, delantero del Atlas, ha expresado su fuerte deseo de volver a representar a la Selección Mexicana de futbol, ahora bajo la dirección de Javier "Vasco" Aguirre, en el nuevo proceso que se avecina. Con tres goles en lo que va del Apertura 2024, Aguirre se ha consolidado como titular indiscutible en el equipo dirigido por Beñat San José, y ve en su rendimiento una oportunidad para regresar al combinado nacional.

El delantero de los rojinegros ya tiene experiencia con la Selección Mayor, habiendo disputado tres partidos durante la era de Gerardo Martino. Sin embargo, no fue considerado en el reciente ciclo dirigido por Jaime Lozano, a pesar de haber sido un jugador clave en la selección Sub-23 que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde marcó un gol en los cuartos de final contra Corea del Sur.

"A mí desafortunadamente no me ha tocado estar en selección en estos últimos procesos, obviamente me gustaría estar ahora que el 'Vasco' va empezando , me gustaría estar en la convocatoria para estar en ese proceso, con 'Jimmy' no se me dio ir, pero lo que está de frente es con Javier Aguirre y apuntarle eso y es algo que yo me propuse también desde que vine al Atlas, el hacer goles para poder estar en la Selección", dijo.

Aguirre destacó la motivación que le genera la posibilidad de jugar para el "Vasco" Aguirre, especialmente con la perspectiva de un partido en Guadalajara contra Estados Unidos en octubre: "Uno como futbolista siempre apunta a llegar a su selección y más ahora que se juega un partido acá en Jalisco. Es bueno y motiva a querer estar ahí".

Por otro lado, el "Mudo" Aguirre también abordó la intensa competencia interna en el Atlas, especialmente con la llegada de Uros Đurđević, conocido como "Djuka", quien ha reforzado la delantera rojinegra. "Hace tiempo documenté que siempre el llegar más jugadores en su posición te ayuda a sacar el mejor nivel para estar a tope. Es una competencia sana y Djuka es un gran delantero que le va a aportar mucho al equipo".

Atlas se prepara para enfrentar este sábado, a las 19:00 horas, a los Pumas de la UNAM en el Estadio Jalisco, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2024, luego del parón de la Liga MX por la Leagues Cup, en donde ya todos los equipos mexicanos están eliminados.

