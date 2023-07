Si bien, la negociación se había trabajo y parecía que la transferencia se caía, en las últimas horas parece que todo se aclara en el panorama y el delantero del Atlas, Ozziel Herrera está cercano a ser jugador de los Tigres de la UANL, situación que deja con sentimientos encontrados a la institución rojinegra.

El presidente de los Zorros, José Riestra aceptó que ha platicado con el canterano mexicano, seleccionado nacional y campeón en Copa Oro, buscando convencerlo de que se quede, sin embargo parece que él tiene una idea diferente y su llegada a los felinos de Monterrey está cada vez más cerca, algo que no les gusta del todo en la institución rojinegra.

“Sentimientos encontrados, ¿no? Y más, he tenido dos pláticas muy interesantes con Ozziel, donde se mueven esos sentimientos. Tiene ese deseo de querer seguir consiguiendo situaciones, tuvo una renovación por parte del club, en la mesa, en distintas oportunidades y distintas situaciones donde no podíamos encontrar ese camino. Yo siempre he sido de la idea, de si yo no te puedo dar tampoco te puedo quitar. Y encontramos en un lugar donde sentimos nuestra óptica, que le pueden ofrecer lo que él está buscando o lo que él tiene.

“Y claro que me entiendo, le entiendo con esta situación, un reto importante enfrente con un club y una institución muy importante como lo es Tigres y tiene esa gran primera decisión en su vida, como ya como jugador de primera división de que hacer un anhelo de que ir a Europa, el cual yo estoy convencido que no se cierra la puerta de poder ir. Hay que ir bien, yo se lo comentaba en esa plática, hay que ir a un equipo que vaya acorde a tus condiciones futbolísticas, donde puedas brillar. No hay muchos en Europa, en clubes, que puedan ser protagonistas y que vengan por ti ahorita. Claro que si sigues continuando y sigues desarrollando tu carrera seguramente vendrán”, comentó Riestra López.

Aclaró que es una situación triste para él y para el club Atlas, ya que su salida que parece inminente, se estaría sumando a las bajas de jugadores emblemáticos como Julián Quiñones y Julio Furch.

“Triste, triste también estoy yo. No es fácil, ya han sido semanas, en donde se presentó primero lo de Julián y luego lo de Julio. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones y ahorita estamos justamente en eso, evaluando todas esas decisiones o todas esas posibilidades para que sea bueno para todos. Seguramente habrá sentimientos y alguna de las partes sentirá que puedo haber hecho más uno o el otro, pero bueno, así son las situaciones”, señaló el directivo del Atlas.

