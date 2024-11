La temporada pasada, los rojinegros del Atlas se quedaron muy lejos de poder acceder a instancias definitivas, incluso solo hicieron 14 puntos. Hoy, los Zorros están en Play-In luego de conseguir 22 unidades y ahora enfrentarán a las Chivas en esta instancia. Para el director técnico español de los rojinegros, Beñat San José, lograr la clasificación es algo positivo tras haberse cumplido el objetivo trazado.

“El balance es positivo porque el objetivo trazado lo hemos cumplido, que era entrar al Play In; hemos hecho 22 puntos que hace tiempo que no se hacía y quiero agradecer y sobre todo reconocer a los jugadores, porque el campeonato pasado fue muy duro y en muy poco tiempo hemos escalado muchísimas posiciones”, indicó San José.

Y es que para el timonel rojinegro, haber sido humillados la temporada pasada tenía a su equipo con una espina clavada, de ahí que acceder al Play-In es un logro.

“Esta Liga es muy exigente, tiene mucho nivel, es algo que me entusiasma y no es fácil conseguir los objetivos, yo felicito al club y a todos porque se dio un paso y lo mejor es que somos ambiciosos y queremos seguir avanzando, sí se logró el Play In, pero de dónde venimos, es una posición excelente”, dijo.

El partido entre Chivas y Atlas en el Estadio Akron será el 20 o 21 de noviembre, con horario por confirmar. Este duelo no tiene empate, por lo que el partido deberá tener un ganador, en caso de que exista igualada, se definirá todo desde los once pasos.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV