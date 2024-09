Atlas tiene la posibilidad de reencontrarse con el triunfo cuando enfrente al quinto peor equipo de este Apertura 2024, el Pachuca. Sin embargo, el defensa central Matheus Dória, no minimiza al actual equipo de los tuzos, asegurando que, en la Liga MX cualquier conjunto puede sacar la victoria.

Además, habló sobre la importancia de esta fecha FIFA, para recuperar hombres cruciales que vienen arrastrando cansancio u otras molestias. Así como también, para dejar atrás el trago amargo que vivieron ante el Atlético de San Luis, al dejar ir un posible liderato, los tres puntos y el invicto en la campaña.

“Sabemos que, en la liga mexicana, el último de la tabla, a veces le gana al primer lugar. Es una liga muy disputada, entonces nosotros no nos enfocamos en esa parte. Todos los rivales son muy difíciles, encaramos cada partido, aunque sea un amistoso, como una final. Siempre queremos hacer lo mejor, no nos enfocamos si el equipo contrario viene bien o mal.”

“La fecha FIFA siento que es un periodo importante para recuperar a los que vienen sumando muchos minutos y están cansados o que tienen algunas molestias. Cuando tenemos una semana larga, también tenemos trabajos más intensos”, expresó Dória.

Ante la apertura de jugadores nacionalizados en la Selección Mexicana, Matheus no dejó escapar la oportunidad de levantar la mano y abrir la puerta para poder ser considerado por Javier Aguirre en este proceso mundialista.

“Sí es algo que me ilusiona (ser llamado a Selección Mexicana) desde que me gané mi pasaporte mexicano. Estoy trabajando para eso, intentando mostrar mi trabajo y mi juego. Ojalá que, si sigo por ese buen camino, que me tomen en cuenta. Si es posible algún día, voy a ser muy feliz dejar paso en la Selección Mexicana”, agregó el central.

Los rojinegros regresan al Estadio Jalisco este viernes 13 de septiembre para medirse ante Pachuca a las 19:00 horas en la jornada 7; a Atlas se le presenta ocasión muy especial para romper una racha de dos partidos consecutivos sin poder ganar ante los tuzos.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV