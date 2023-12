Atlas: Los sueños de Beñat San José

El nuevo director técnico del Atlas, el español Beñat San José, reveló sus anhelos para esta Navidad, expresando su deseo de restablecer la química entre el equipo y la afición rojinegra. San José busca un crecimiento notorio del equipo durante la temporada venidera y aspira a que el 2024 sea un año exitoso para el Atlas.

“Que consigamos nuestros objetivos y que la afición sea muy feliz con nosotros, que vuelva esa química, eso pediría. Porque eso significa que estamos dando los pasos correctos y que estamos sembrando una energía que nos haga crecer como equipo”.

En una conversación sobre sus experiencias personales durante las festividades navideñas, el técnico compartió cómo solía celebrar en familia. Sin embargo, este año enfrentará algunas dificultades al pasar las fiestas lejos de sus seres queridos debido a su compromiso con el Atlas. A pesar de eso, San José está enfocado en consolidar el proyecto del equipo.

“Muy familiar, soy de san Sebastián, del País Vasco y ahora tenía todo planeado con la familia, es un año muy especial para toda la familia por un motivo que nos ha pasado y he tenido que trastocar los planes porque no podré estar. Pero estoy orgulloso de poder estar acá con Atlas. Ahora todo desde videollamadas haremos un poco el encuentro a distancia. Pero eran navidades familiares, somos de una cultura muy familiar, de estar siempre unidos”.

- ¿Cuál es tu sentir ahora que llegas al Atlas?

- Estoy muy contento, muy ilusionado, me han encantado las personas que he conocido en el club, las instalaciones me han encantado también, tenemos todas las herramientas para trabajar de la mejor manera. A los jugadores los he visto bien, enfocados en el trabajo. Guadalajara es una gran ciudad y estamos con la ilusión en lo personal y profesional, esperando que junto a la familia nos vaya bien, siempre he dicho que México es uno de los lugares que más amabilidad he encontrado en mi vida y en mi carrera y estoy feliz de volver.

- ¿Cómo te encontraste al plantel anímicamente?

- La verdad es que al equipo lo veo con muchas ganas de revertir la sensación que han tenido en los últimos torneos, veo unas ganas muy enfocadas en seguir un camino que enfoque al trabajo y al resultado y a sacar lo mejor de ellos mismos, mis sensaciones son buenas con ellos, están enfocados y seguros. Cuando hay un torneo que dejas atrás, que terminaste como no esperabas, pues no estás con el mejor ánimo, pero empieza una nueva etapa y eso he sentido en ellos.

- ¿Qué tan feliz estás por la permanencia de Camilo Vargas?

- Para mí, como técnico, siempre he dicho que la posición del arquero es la más importante que hay en el terreno de juego, porque es única. Sólo el arquero puede jugar en esas condiciones y es el que más cercano está en sus objetivos, que es que no te anoten gol, además, si le sumas que es de los mejores arqueros en la historia del Atlas y de los mejores de la liga desde hace décadas, está en la Selección de su país también, es un jugador top, es una leyenda del equipo, pero tenemos un gran portero para la actualidad.

- ¿Hay revancha con Chivas, ya sientes ese Clásico?

- Es un gran reto y una gran ambición, todos sabemos lo que es Chivas, tiene grandes jugadores que últimamente están teniendo buenos campeonatos. Pero esto es un tema emocional, más allá de tres puntos, hay responsabilidad de ir por más que un triunfo, es un objetivo trazado al inicio de la temporada, es un tema emocional, me parece hermoso que una misma ciudad tenga dos grandes equipos con rivalidad deportiva y pacífica, pero en la cancha tenemos que ir a luchar cada balón e intentar hacer buenos partidos, porque un Clásico es un tema emocional, y queremos hacer felices a los aficionados.

- ¿Qué sabe de la Fiel, es la afición más exigente del país?

- Por algo le llaman la Fiel, es algo que nos va a ayudar mucho, pero así es en todo el mundo, no hay afición a la que le guste ver perder a su equipo. Es verdad que el Atlas tiene una tradición futbolística, por eso intentaremos darles alegrías, pero nadie estará satisfecho si no le cumplimos los objetivos. Yo quiero que la afición esté orgullosa de nosotros y todo va de la mano.