Hace casi un mes que Atlas logró el título de la Liga MX después de 70 años, pero la efervescencia sigue. Al menos así ocurre al interior del equipo, razón por la que el defensa argentino Martín Nervo prometió que seguirá festejando y lo hará de por vida, con un tatuaje de la Copa, como lo han hecho ya miles de aficionados rojinegros.

"Es algo muy personal. Me genera mucha felicidad quedar en la historia de un club tan grande como Atlas y que la gente quiera grabarse para toda la vida en la piel es emocionante porque aportamos para que la gente tenga esa felicidad. La verdad que en algún momento lo voy a hacer, me gustan los tatuajes, tengo de otros campeonatos y me falta este. En algún momento lo haré así que me gusta mucho que la gente esté contenta y que se quede en este recuerdo para toda la vida", dijo este lunes Nervo durante la rueda de prensa.

Atlas sigue con su preparación para enfrentar este sábado al Atlético San Luis en el Estadio Jalisco, dentro de la Jornada 2 del Clausura 2022, partido que marcará el debut del campeón en el campeonato.

