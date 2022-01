La salida del defensa Jesús Angulo a los Tigres una vez conseguido el título rojinegro, dejó un hueco profundo en la zaga del Atlas, es por eso que ya se le busca sustituto, ya sea de manera externa, o con el material humano que tiene la plantilla.

Sin embargo, Hugo Martín Nervo aceptó que hoy por hoy hay jugadores, tanto de cantera como experimentados, que bien podrían tomar ese puesto en la zaga central del equipo campeón del futbol mexicano.

"Obviamente la verdad que Jesús es importantísimo. Será una baja importante por la costumbre de venir jugando juntos pero me pone muy contento cuando los jugadores dan pasos grandes en su carrera, lo conozco desde Santos, lo quiero mucho y me pone feliz. Sé que tengo compañeros que lo van a suplir bien, me deja tranquilidad enorme en ese sentido. Todos están capacitados para jugar, estoy tranquilo y al que le toque jugar lo hará bien", afirmó Nervo.

Todo indica que será Jesús Gómez quien tome ese puesto en la zaga, no obstante, también han ensayado con Aníbal Chalá, Javier Abella, Gaddi Aguirre y Brayton Vázquez.

