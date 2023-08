El mal estado de la cancha en el Estadio Jalisco despertó fuertes críticas en el campamento de las Águilas del América.

De cara a que este domingo se metan al coloso de la Calzada Independencia para medirse al Atlas, el equipo de Coapa, principalmente el técnico André Jardine, pidió a la Liga MX tener medidas más duras en contra de los clubes que no cuiden el estado de su cancha.

“Hay ligas importantes en todo el mundo, y la Liga Mexicana es una de estas importantes, tienen que cuidar por la calidad de las canchas, tienen que ser perfectas, porque si un equipo no tiene su cancha en un estado perfecto, no debería estar en una liga importante porque es un partido de televisión, es un partido que va para el mundo, mucha gente asiste y la calidad del espectáculo pasa un poco por la calidad de la cancha”.

“Cuando las canchas no están buenas puede ser por motivos extra, mucha lluvia o algo raro que puede pasar y ahí tal vez el club no tiene tanta culpa. Para mí la Liga tiene que tener criterios muy duros con los equipos que no cuidan de sus propias canchas. Si es un factor externo, bien, encontramos alguna solución, transferimos el partido, bien, y sigue la vida porque esto puede pasar en todas las ligas, pero cuando es un descuido del equipo local que no cuida de su propia cancha hay que tener el criterio de que no puedes perjudicar al otro equipo”, comentó.

Durante este torneo el América ya se ha visto en la necesidad de reprogramar su partido contra Querétaro debido al mal estado de la cancha del Estadio La Corregidora, y ahora disputarán un nuevo juego sobre un césped dañado por la realización de un concierto semanas atrás.

Además de esto, las lluvias en Guadalajara también han propiciado el mal estado de la cancha en el coloso tapatío, y esto ha derivado en que clubes como los Leones Negros se hayan visto en la necesidad de jugar como locales fuera del Jalisco.

MF