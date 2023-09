Apenas el martes se dio a conocer la noticia de que el futbolista del Atlas, Edyairth Ortega, había sido suspendido por cuatro años por dopaje y este miércoles, los jugadores del plantel rojinegro se enteraron de la noticia durante el desayuno y entre la sorpresa y desconcierto, le expresan su apoyo al joven futbolista que se perderá de toda actividad hasta el 2027.

"Hoy nos enteramos de esa situación, platicamos un poco en la mesa, la verdad es que no tenemos mucha información, no tenemos muchos datos y creo que las reacciones que tuvimos fue de sorpresa y asombro por el tiempo que serán cuatro años, pero no tenemos mucha información y no sabemos más al respecto", comentó Javier Abella, uno de los líderes del cuadro de los Zorros.

Ortega habría consumido sustancias prohibidas que ayudan a la mejora del rendimiento físico y aumento de masa muscular; sin embargo, esto no afecta a lo que el resto de la plantilla piensa de él, y le demostrarán su apoyo.

"Hay que darle apoyo, estar todos con él, platicar con él, ver de qué manera lo podemos ayudar y ayudarlo en ese sentido, seguramente estará pasando por un momento complicado", comentó.

