El canterano de Atlas, Edyairth Ortega, rompió el silencio tras haber sido suspendido 4 años por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés). El mediocampista reveló irregularidades en su caso y que no se dará por vencido hasta que el castigo se elimine o se reduzca y que su nombre se limpie.

En entrevista con el periodista David Medrano, Edyairth Ortega, quien fue bicampeón con los rojinegros, dijo que la prueba por la que se le acusó de dopaje le fue realizada en marzo de 2022, antes del polémico partido del 5 de marzo ante Gallos Blancos de Querétaro, y que esta se perdió 11 días, lo que para él es un error.

"El 4 de marzo del 2022, previo al juego contra Gallos, el de la gran bronca, comenzó el problema. Llegó la gente a tomarme la muestra y yo seguí jugando, todo iba en paz", dijo el volante.

El jugador fue castigado por 4 años luego de que en las pruebas realizadas previo al encuentro ante Querétaro dieron positivo a Nandrolona 19, uns sustancia utilizada para el aumento de masa muscular, lo cual él niega.

Ortega, de 26 años, estuvo con Atlas ese torneo en el que finalizaron como bicampeones del futbol mexicano. Pero después, "me llaman del club y me comenzaron a cuestionar, a hablar de la sustancia, me preguntaron qué me metí, que me inyecté. Me ofrecieron aceptar para que el castigo fuera de un año, y yo no quería eso en mi historial, pero ahora que lo pienso, hubiera aceptado".

Luego mencionó que el club dejó de llamarlo y tuvo que conseguir un abogado el cual "encontró que perdieron la prueba por 11 días. El día que la tomaron la debieron mandar a Cuba y no lo hicieron. No saben contestar por qué la mandaron hasta 11 días después. Ellos dicen que llegó sellada y que llegó bien, para ellos no hay error".

Dijo sentirse engañado por las autoridades de la Conade.

"Me dijeron que el castigo era de dos años y si aceptaba lo dejaban en un año. Pero en ese momento yo hubiera querido que me aconsejaran de la manera correcta. Porque yo no sabía en lo que me iba a meter, porque yo no quería un mal historial, yo quería salir limpio. Si me hubieran aconsejado bien, yo en ese momento les digo que me inyecté y ahorita mismo estaría entrenando para jugar, pero son cosas que tú quieres actuar con el corazón y n sabía en lo que me iba a meter".

Sobre el juicio, el mediocampista dijo que "me trataron muy mal", pero "no hay a darme por vencido, mi abogado dice que hay posibilidades de salir limpio, o por lo menos que el castigo sea de menos años".

OF