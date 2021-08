Su partida con la Selección mexicana a los Juegos Olímpicos, dejó la responsabilidad de ser lateral izquierdo del Atlas en Luis “Hueso” Reyes, quien lo ha hecho de manera aceptable, al grado de que el equipo no ha aceptado un solo gol en lo que va del Apertura 2021, por lo que Jesús Angulo reconoció que su puesto no está seguro y que luchará para recuperarlo.

“Mantenemos el cero en todos los partidos del torneo, creo que va muy bien la parte defensiva, yo vengo a ganarme mi lugar, voy a luchar para ello. Sí hablé con Diego y sé que me tengo que ganar mi lugar, mis compañeros lo han hecho bien y esta semana será fundamental para ganarme mi lugar porque el equipo va muy bien”, señaló.

Sin embargo hay una posibilidad para que Angulo y el “Hueso” Reyes jueguen al mismo tiempo ante América, y es que ambos están a la espera del resultado de los exámenes que le practiquen a Anderson Santamaría, luego de la lesión que sufrió ante Pachuca; y es que el medallista de bronce en Tokio 2020 puede jugar como defensa central.

“Si me llega a requerir el profe (Diego Cocca), estoy preparado como todos, estamos capacitados y completos para cumplir con cualquier baja que tengamos, creo que Santamaría podría estar, ya veremos si está en aptas condiciones, pero él estaba haciendo pruebas el día que llegué”, comentó.

Además, Angulo reconoció que representar a México en unos Juegos Olímpicos y obtener una medalla fue una experiencia increíble para él y sobre todo una experiencia única e irrepetible.

“Representar a mi equipo y a mi país, cualquier jugador quisiera estar en la selección y más en unos Juegos Olímpicos, fue una oportunidad increíble, no tengo palabras para decir qué es lo que genera, porque es demasiado, entontes creo que es una experiencia única y gracias a Dios se me dio la oportunidad, porque hace un año no hubiera podido estar, gracias a Dios estuve, me recuperé de la lesión y estuve ahí”, apuntó.

JL