Brian Lozano, jugador del Atlas, volverá a someterse a una limpieza de rodilla y estará fuera de las canchas por otras seis semanas debido a una infección sufrida después de su última intervención y es esperado para cuando los Zorros terminen su participación en la Leagues Cup.

Este contratiempo representa un desafío significativo para el equipo, ya que Lozano es una pieza clave en la ofensiva rojinegra. La noticia de su prolongada ausencia ha generado preocupación entre los aficionados, quienes esperaban su pronto regreso al campo.

El charrúa sufrió una fractura de rótula derecha y no ha podido recuperarse, su rehabilitación ha sido lenta y dolorosa y eso tiene al plantel con tristeza, esperando que su compañero se recupere lo antes posible.

"En realidad 'Huevo' Lozano es un futbolista, un ser humano que lo necesitamos hablando de lo laboral, pero ahorita estamos en una situación en la cual necesita todo nuestro apoyo de todos los que conformamos Atlas, no solo de los capitanes, sino de hasta el doctor, del presidente, de todos, porque es una situación complicada y más por ser una lesión que no se ha recuperado en algo de tiempo y es lamentable para nosotros, porque al final sabemos lo que nos da 'Huevo' dentro del terreno del juego, pero solo me queda darle palabras de aliento y agradecimiento, porque no se dobla, está al día a día con su terapia, con su rehabilitación y con la mejora de ser positivo para salir pronto de esa lamentable lesión que lo ha dejado un poco en las canchas", dijo el capitán Aldo Rocha.

Mientras tanto, el Atlas sigue trabajando en reforzar su plantilla para enfrentar los retos de la próxima temporada. Además de las incorporaciones de Djuka y Matheus Doria, quienes se espera lleguen la próxima semana, el club busca un refuerzo más en la ofensiva.

Con estos movimientos, el Atlas busca no solo cubrir la ausencia temporal de Lozano, sino también armar un equipo competitivo capaz de pelear en los primeros puestos del campeonato de la Liga MX.

