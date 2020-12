Atlas: "Hueso" Reyes, positivo a COVID-19

Apenas el domingo pasado, Luis Ricardo Reyes se presentó con sus compañeros, luego de haber sido oficializado como nuevo refuerzo del Atlas. En el CAR le dieron la clásica bienvenida, y hoy, el lateral izquierdo hace oficial que padece COVID-19.

Por tal motivo, el jugador hoy se encuentra aislado en Guadalajara, lejos del resto del plantel que sigue con sus trabajos en la Ciudad de México, sin embargo sigue al pie de la letra el protocolo establecido por las autoridades sanitarias y del propio club.

“No he podido estar con el equipo porque salí positivo a COVID”, dijo el “Hueso” Reyes.

Pero por otro lado, reconoció que estar en Atlas de nueva cuenta, le resalta un sentimiento de alegría, luego de un paso gris con equipos como América y San Luis.

“No me fue de la mejor manera en América, me entregué al máximo, respeto la decisión del cuerpo técnico, pero estoy contento de regresar al equipo que me vio nacer, estoy contento de estar acá y ser parte del proyecto”, comentó.

