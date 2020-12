Atlas: Hemos fracasado en 17 meses de gestión, dice Pepe Riestra

Este es el proyecto más ambicioso que le toca encabezar a José Riestra como presidente del Atlas, ya que en los 17 meses de gestión del Grupo Orlegi, las cosas no han salido como proyectaron y es momento de dar golpe de autoridad, respondiéndole a la afición rojinegra con triunfos.

Riestra no se anduvo por las ramas, en la charla con EL INFORMADOR señaló que no descansará hasta que logre poner al Atlas en el plano protagónico en la Liga MX, que la afición disfrute ver jugar a su equipo y lo que cosechen sean triunfos, alegrías y no vergüenzas.

“Deben exigir (los aficionados rojinegros), apretar lo que tengan que apretar y nosotros demostrar en la cancha, donde es ahí, donde debemos demostrar. A la ‘Fiel’ le digo que fracasamos en estos 17 meses de gestión del grupo, que nos damos cuenta, que sentimos esa frustración y la compartimos. Tenemos esa gran responsabilidad de cambiar esto, a la afición hay que entregarle resultados desde la cancha”.

Personalmente, estar al frente de Atlas es el proyecto más importante para Riestra, sabe de la responsabilidad que tiene y está seguro que con lo que su equipo está haciendo en la pretemporada, lograrán los objetivos que se han trazado.

“Sin duda, por eso requiere de un trabajo muy intenso, es de todos los días. Estamos trabajando contentos, con ánimo y esta etapa de pretemporada es vital, porque lo que no logremos en estas semanas de trabajo previo al arranque del torneo ya no podemos recuperarlo. Estamos dándole fuerte en lo físico, futbolístico, mentalidad, unión grupal, de cultura que nos permita enfrentar el torneo entrante”.

Al Atlas le falta un defensa central para redondear el plantel, están cerca de anunciarlo la semana entrante a más tardar y con lo visto hasta ahora en la pretemporada con los refuerzos, Riestra dice sentirse muy tranquilo en todos los aspectos.

“El compromiso que tienen está muy bien, con la cultura de cambiar todo al interior, de darle un giro de 180 grados a este equipo con esa hambre, con esos deseos apoyados en el trabajo y es un líder nato, es claro ejemplo de que la entrega es la forma en cómo alcanzar los sueños. Traen muchas ganas para hacer muchas cosas y Aldo con ese ánimo de alcanzar la Selección”.

Aprovechan en el zorro para estar charlando también con la gente de fuerzas básicas para ver quiénes están adelantados, el técnico Diego Martín Cocca también les da seguimiento, porque ese es otro punto a que esperan dar mucho de qué hablar, con la aparición de nuevos valores del club.

“Estamos emocionados con todo esto. Hemos estado con Diego muy cerca, también observamos las fuerzas básicas para ver en qué podemos mejorar en todos los aspectos, a quiénes podemos proyectar y debemos aprovechar la inercia que traen para llevarlos al primer equipo”.

El presidente del zorro diario tiene reporte del técnico Cocca, de la evolución que tiene el equipo, la cercanía se está dando en todos los aspectos, aspecto vital para caminar juntos a los primeros planos.

“El tema de la pretemporada se inició temprano, si bien es cierto que tiene que ver con que no calificamos a la Liguilla, fracasamos en el torneo pero le dimos la vuelta rápido al chip, estamos trabajando y ya estamos en los amistosos, trabajando fuerte porque debemos regresar al Atlas a los lugares donde debe estar”.

AJ