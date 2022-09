A pesar de no haber ganado, de sumar su sexto partido consecutivo sin triunfo, el director técnico del Atlas, Diego Cocca se fue contento por el empate ante Pumas en el Estadio Jalisco, esto porque no le hicieron gol, ya que el resultado finalizó 0-0.

El bicampeón tiene 21 goles recibidos en lo que va de las 13 jornadas que ha disputado en el Apertura 2022, una de las peores defensivas del campeonato, es por eso que el timonel argentino mostró su beneplácito, luego de haberse “comido” siete goles en los últimos dos partidos.

“Hoy mantuvimos el marco en cero, que es importante, es la identidad del equipo y es lo que habíamos perdido, y queríamos volver a tenerla. Por eso optamos por Aguilera y Reyes. Se logró, lógicamente que Pumas tuvo sus situaciones, nosotros también, pero entendiendo el momento que vivimos, hay mucho por resolver, pero lo importante es que mantuvimos el marco en cero”, comentó Diego Cocca.

Al Atlas le quedan cuatro partidos en el torneo, ante Mazatlán esta semana, San Luis el próximo domingo, Monterrey y terminan ante Necaxa. Antes también tendrán el partido de la Campeones Cup ante el NY FC de la MLS. Un trajín para el cuadro campeón, por lo que clasificar a la Liguilla se ve cada vez más complicado.

“Está claro que si pensamos en lo que queda del torneo y en dónde estamos, necesitamos sumar de a tres, pero venimos de perder dos partidos duros, sí de visitantes y nos hicieron muchos goles, y que el equipo no estuvo competitivo como me gusta, hoy sí estuvimos competitivos, pudimos ganar, pero el resultado positivo fue que mantuvimos el arco en cero y eso me deja tranquilo, más que los partidos anteriores, en donde recibimos muchos goles”, dijo.

JL