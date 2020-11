Atlas: Habrá ''tolerancia cero'' en nuevo ciclo de transformación

Luego de presentar a José Riestra como el nuevo presidente ejecutivo de los rojinegros en busca de iniciar la nueva etapa de transformación en el equipo, el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, señaló que en Atlas ya no tolerarán la falta de compromiso y comentó que a partir de hoy todos los integrantes del club, tanto a nivel directivo como jugadores, deberán demostrar intensidad y coraje por generar un verdadero cambio dentro de la institución, pues de lo contrario deberían salir del equipo.

"No es un tema de calidad, es un tema de lo que sucede culturalmente, y por eso habrá cero tolerancia. El que esté adentro de esta institución, en cualquiera de las posiciones, si no tiene la valentía, si no entiende la responsabilidad, si no tiene la intensidad y el coraje para transformar, es mejor que pase hoy a recursos humanos y pida su liquidación, porque de no hacerlo será traicionar algo que es muy profundo: la necesidad de transformar a esta institución y de darle satisfacciones a su afición".

Desde que Grupo Orlegi adquirió al equipo en mayo de 2019, han desfilado entrenadores como Leandro Cufré, Rafael Puente y actualmente Diego Cocca, pero ninguno de ellos ha resuelto la falta de resultados en el equipo, pues desde entonces Atlas registra marca de 12 triunfos, siete empates y 25 derrotas en Liga MX, que representan una efectividad del 33%.

Ante esta situación, Alejandro Irarragorri asumió completamente la responsabilidad de que el equipo no ha podido despuntar durante su gestión, y explicó que la falta de intensidad y pasión a nivel directivo fue la principal razón de que José Riestra tomara el lugar de Pedro Portilla como nuevo presidente ejecutivo del club.

“Lo que nosotros tenemos que enfocarnos a hacer es a transformar al equipo. Como lo he dicho con claridad, nos faltó pasión, nos faltó intensidad y nos faltó profundidad. Son 16 meses de gestión y somos responsables de la falta de resultados que se han obtenido hasta hoy (…). Tras los análisis que hemos realizado en la gestión, consideramos que a nivel directivo no teníamos ese nivel de pasión y de intensidad que requerimos, y esa fue la razón de haber tomado la decisión del cambio”.

