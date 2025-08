Luego de la dolorosa eliminación del Atlas en la Leagues Cup 2025 tras caer 3-1 ante Orlando City, el director técnico Gonzalo Pineda habló con franqueza sobre las principales preocupaciones del equipo. El estratega reconoció que lo que más ocupa al cuerpo técnico es la falta de solvencia defensiva, una debilidad que ha sido recurrente en los últimos encuentros y que ha costado puntos tanto en Liga MX como en el torneo internacional.

“No es que me preocupe en un sentido negativo, pero sí es una situación que debemos corregir de inmediato. Hemos recibido 13 goles en cinco partidos, eso no es normal para un equipo con nuestras aspiraciones. No solo son errores individuales en defensa, es un tema colectivo”, señaló Pineda.

El entrenador rojinegro explicó que la problemática va más allá de la zaga, y que se debe mejorar desde la presión inicial, los regresos defensivos y la cohesión entre líneas. “La defensa empieza desde los delanteros. Es algo que estamos trabajando todos los días con video, análisis individual y colectivo, pero la carga de partidos nos ha limitado en tiempo de trabajo en cancha”, añadió.

Pineda también justificó la rotación de jugadores en el duelo ante Orlando City, decisión que fue criticada por los aficionados. “Era necesaria por el desgaste físico. Hemos jugado cinco partidos en dos semanas, con seis viajes incluidos. Algunos jóvenes respondieron bien, y eso también es parte del proceso que queremos construir en Atlas”, argumentó.

A pesar del mal momento, el técnico confía en que su equipo podrá revertir la situación. “No vamos a abandonar nuestra idea. Defendemos también con la posesión, y hoy por fin tuvimos más del 60% de balón ante un equipo fuerte. Eso indica una mejora. Seguiremos afinando detalles”, afirmó.

Atlas cerrará su participación en la Leagues Cup enfrentando al Atlanta United y posteriormente volverá a Guadalajara para medirse ante el líder Pachuca. “Será un gran reto y una buena oportunidad para demostrar que vamos por buen camino”, finalizó Pineda.

SV