De cara al Clásico Tapatío de este sábado en el Estadio Akron, Atlas llega con una mezcla de fortalezas y debilidades que definirán su desempeño frente a Chivas. Entre sus puntos más sólidos se encuentra la portería, donde Camilo Vargas, el mejor arquero del futbol mexicano y líder del equipo, se convierte en una garantía bajo los tres postes. El mediocampo rojinegro también destaca, con el liderazgo de Aldo Rocha y la versatilidad de jugadores como Jeremy Márquez y Raymundo Fulgencio, quienes le dan solidez al equipo.

Sin embargo, Atlas enfrenta serios problemas en defensa, habiendo recibido 15 goles en lo que va del torneo, y una delantera poco efectiva, donde solo Eduardo Aguirre ha podido anotar de manera consistente. Además, la dirección técnica de Beñat San José ha sido cuestionada por la falta de reacción ante las adversidades. Enfrentar a Chivas como visitante, sin el apoyo de su afición, será un reto adicional para los rojinegros.

Las fortalezas

La portería. Camilo Vargas es hoy, sin duda alguna, el mejor portero que hay en el futbol mexicano. El colombiano es el titular de su selección y fue pieza fundamental para que Atlas lograra el bicampeonato, es uno de los líderes del equipo, gracias a sus atajadas y su capacidad y don de mando, ha ayudado a que los rojinegros hayan sumado puntos importantes que hoy los tienen dentro de la zona de Play In.

El medio campo. Una de las secciones en las que Atlas suele fortalecerse es en el medio campo, con el liderazgo del capitán Aldo Rocha, la juventud y calidad de Jeremy Márquez, el buen momento de Rivaldo Lozano, la frescura de Víctor Ríos, las asistencias de Raymundo Fulgencio y la velocidad de Jhon Murillo, que ocasiones es extremo y otras es lateral, el equipo puede hacerse fuerte ante unas Chivas que si saltan líneas tendrán problemas.

Las debilidades

La defensa. Con 15 goles recibidos en lo que va de la campaña, incluidas dos goleadas, 3-0 ante América y 4-1 frente a Toluca, el aparato defensivo de los rojinegros del Atlas ha dejado mucho qué desear, si se toma en cuenta que en temporadas anteriores, sobre todo cuando lograron el bicampeonato, fue de lo mejor que mostraron con Diego Cocca. Hoy, ni Édgar Zaldívar, Martín Nervo, Matheus Doria y Luis Reyes viven su mejor momento.

La delantera. Si bien Atlas tiene 12 goles en el Apertura 2024, solamente tres han sido gracias a la capacidad goleadora de uno de sus delanteros. Eduardo “Mudo” Aguirre es el único ariete que ha marcado. Y es que Djuka (suspendido) no se ha hecho presente, sumado a las lesiones de Mauro Manotas y Brian Lozano, los delanteros rojinegros están lejos de lo mostrado en otras épocas.

La dirección técnica. Atlas arrancó bien el torneo, Beñat San José parecía que se reivindicaba con la afición gracias a buenos resultados y mejor rendimiento. Sin embargo, conforme fueron avanzando las jornadas, su táctica ha venido en detrimento, no existe reacción desde la banca cuando hay goles en contra, no hay autocrítica por las goleadas o derrotas y no hay muchos movimientos que hagan que el equipo sobresalga.

MF