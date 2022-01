Atlas: El campeón busca otro refuerzo

Además de la llegada de Emanuel Aguilera a las filas rojinegras, la directiva del equipo campeón se encuentra en la búsqueda de un refuerzo más que llegue a sumar en cuestión ofensiva, según reconoció el director técnico Diego Cocca.

Explicó que la llegada de Aguilera ayudará al equipo en cuestión de jerarquía y a la maduración de los jugadores jóvenes de la institución.

“Lo de Emanuel Aguilera creo que para seguir creciendo mucho de la clave es combinar esta jerarquía con juventud, tenemos mucha juventud y mucha ilusión de seguir proyectando muchos jugadores jóvenes que tiene el club porque hay mucho talento y el talento acompañado de jerarquía, seguramente se hará notar. Aguilera tiene jerarquía, conoce el puesto. Jesús Angulo es un jugador que terminó a un nivel muy alto, es muy fuerte en la marca, en los duelos individuales y esperamos que Aguilera esté a la altura. Del otro refuerzo si buscamos un jugador ofensivo, desequilibrante que nos de cuota de gol y pase de gol que siempre es importante y necesario”, señaló.

En cuanto a salidas, explicó que por ahora solo se tiene planeada la que ya está oficializada, como es Jesús Angulo a Tigres, sin embargo también se tiene en el tintero darle oportunidad a juveniles de probar nuevos aires para que tomen ritmo de juego y maduración en otros equipos.

“Es parte del crecimiento, hay algunos jugadores que necesitan jugar y tienen que buscar esa continuidad, si no es acá será en otro lado. No es que van castigados, no. Van con la posibilidad de crecer y con la confianza de que les vemos el poder tener esa capacidad para seguir creciendo. Unos tendrán que buscar otro camino, pero en definitiva queremos ayudar al futbolista a que crezca”, afirmó el timonel rojinegro.

JL