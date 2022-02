Los rojinegros del Atlas disputan este domingo a las 20:00 horas, su duelo de la Jornada 6 frente a los Pumas de la UNAM y en su plantilla hay un par de jugadores que se encuentran en duda para tener participación, se trata de Jairo Torres y Emanuel Aguilera.

En el caso del mediocampista canterano, Atlas estudia la oferta hecha por el Chicago Fire de la MLS y si bien puede tener minutos el domingo, podría ser su último duelo como rojinegro, defendiendo la playera del equipo campeón.

"Más allá de la edad que tenga, si tiene una oferta podría hacerlo no estar tan centrado en lo tuyo, estamos orgullosos de que Jairo que no estaba tan consolidado con el club, se haya podido destacar, que tenga una oferta para seguir creciendo y desde mi lugar me siento orgulloso y feliz y ahora tendrán que arreglar entre los clubes para ver cómo sigue esto, mientras tanto tendremos que estar enfocados y si el domingo le toca jugar, lo hará de la mejor manera para el equipo, pero hoy se debe al Atlas", dijo Diego Cocca, director técnico del Atlas.

En cuanto al defensa central Emanuel Aguilera, el timonel argentino señaló que todavía quedan un par de días para conocer si podrá jugar o no, así como la gravedad de la molestia que sufre luego del partido de media semana ante el Austin FC de la MLS de carácter amistoso.

"Sufrió una molestia, salió y lo estamos evaluando, veremos cómo está, todavía tenemos un par de días para ver cómo llega, todavía no lo sabemos", afirmó.

