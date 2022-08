Ya no sienten lo duro, sino lo tupido. La extenuante marcha que lleva el Atlas ya le pasó factura en el estado físico de sus jugadores y uno de los motivos de la derrota ante Bravos de Juárez FC fue el cansancio y la falta de piernas y lucidez en el terreno de juego, según explicó el director técnico, Diego Cocca al finalizar el encuentro en el Estadio Jalisco.

“Veníamos de jugar un Clásico con cancha pesada y con todo lo que significaba el Clásico, y jugar a los tres días, sin entrenamientos, con un rival que venía descansado, fue un rival duro, como todos. Hay que estar al cien en nuestras posibilidades para poder competir, nosotros entrenamos jugando, no tenemos tiempo de entrenar en la semana, de probar jugadores en la cancha, sacando conclusiones y los estamos poniendo lo mejor posible en la cancha. Hoy el equipo no estuvo lúcido, no estuvo rápido, no estuvo bien de piernas”, dijo Cocca, con un semblante serio.

El técnico argentino explicó que la discusión que se presentó en el terreno de juego entre Jeremy Márquez y Julián Quiñones no es más que buscar la mejor versión del equipo y que el hecho no le preocupa en lo mínimo.

“Si no hay descontento, yo estaría preocupado, yo confío en mis jugadores, en el compromiso y mañana nos pondremos a trabajar y pensar en cómo tendremos que seguir creciendo juntos, si no hubiera del otro lado ganas de resolver esto, sería difícil, confíen que falta tiempo, nada más”, explicó.

JL