A pesar de ser jugadores del equipo bicampeón y que ha declarado que tienen la puerta abierta para todos, el director técnico de la Selección Mexicana de futbol, Gerardo “Tata” Martino difícilmente convocará a jugadores de los Rojinegros del Atlas al Tricolor, sobre todo ahora que la Copa del Mundo de Qatar 2022 está tan cerca.

Y es que el argentino enfatizó que nunca ha llamado a jugadores del Atlas y que difícilmente lo hará, ya que tiene poco acoplamiento con el resto de los seleccionados, además de que para él, la columna vertebral del Bicampeón está conformada por jugadores extranjeros.

“Las puertas están abiertas para todos, parcialmente sucede que llama la atención que un equipo campeón no tenga jugadores en selección, también Atlas tiene en su estructura a muchos jugadores extranjeros, su columna vertebral es así, pero no puede haber una convocatoria masiva de futbolistas que nunca estuvieron, pero la puerta no está cerrada para nadie, ni de Atlas, ni de ningún otro equipo”, indicó Martino.

En Atlas, los jugadores seleccionables son Aldo Rocha, Luis Reyes, Diego Barbosa y Jeremy Márquez, sin embargo difícilmente lo hará.

JL