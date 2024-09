Atlas continúa pendiente en el tema de la porcentual, ya que siguen ocupando el antepenúltimo lugar de la tabla de cocientes. Aunque, para Camilo Vargas, más allá de ser una preocupación, es una motivación para generar buenos resultados.

Aunado a esto, siguen en la pelea por tratar de meterse a los puestos de clasificación directa, sin embargo, después de dos derrotas seguidas, los rojinegros tienen la obligación de ganar sus próximos encuentros. La mala noticia es que, sus siguientes dos enfrentamientos, serán en calidad de visitantes cuando jueguen contra Toluca y Chivas, y es que fuera de casa, registran sólo una victoria, por dos derrotas y un empate.

“Nosotros lo tomamos con la motivación y la oportunidad de que, si entramos a liguilla y peleamos los puestos de arriba, el tema de la porcentual será más fácil llevarlo. Nosotros nos enfocamos primero, en el trabajo del día a día, sacando la mayoría de los puntos, pero para buscar los puestos de arriba.”

“No hemos encontrado los mejores resultados de visita. Los rivales han contrarrestado nuestras virtudes y no hemos encontrado la manera de revertir cuando el marcador está en contra. Pero, en cualquier cancha de visitante, siempre hemos tenido claves para irnos arriba del marcador. Esto es futbol, a veces entran, a veces no están tan claras”, indicó Vargas.

Los zorros, jugarán este sábado 28 de septiembre a las 17:00 horas contra los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez, recinto en el que no salen victoriosos desde el Clausura 2022 cuando vencieron a los locales 2-4 con una exhibición de Julio Furch, Julián Quiñones y Aldo Rocha.

