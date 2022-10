La vara que dejó Diego Cocca en Atlas quedó muy alta: dos títulos de liga y uno de Campeón de Campeones, y el nuevo entrenador Benjamín Mora, lo sabe. Sin embargo, el recién llegado señaló que no llega a cambiar las cosas en el equipo, sino a sumar nuevas ideas, ya que lo que enseñó el argentino ha quedado muy arraigado.

“Yo no vengo a cambiar las cosas, sino a observar las posibilidades. Me gusta tener un estilo de juego, el cual debe ser acorde al material y características del jugador y tendría que consensuarlo y hablarlo para ver cómo se sienten para ver las situaciones que nos pueden ayudar, no solo en el estilo, sino en sumarle variantes a lo bien que se habían hecho las cosas, sumarle nuestra cosecha, nuestras ideas, no se puede cambiar de la noche a la mañana, para eso es la pretemporada”, dijo el nuevo técnico rojinegro en su presentación.

Sobre la continuidad del plantel, sobre todo de los jugadores clave para la obtención del bicampeonato como lo son Camilo Vargas, Julio Furch y Julián Quiñones, Mora señaló que primero quiere conocerlos, luego platicar con ellos y ya después tomará la determinación de si siguen o no en el plantel, por lo que no aseguró la permanencia de éstos en el equipo.

“Los nombres son muy especiales para Atlas, para mí como entrenador porque tienen alta calidad, son jugadores que han entregado su corazón, su mente y su performance futbolístico para lograr lo que se logró y se hará un análisis, quisiera conocerlos, saludarlos, después se hará un análisis para ver si les gustan mis ideas, mis incorporaciones y luego ya veremos y tomaremos decisiones junto a la directiva”, señaló.

¿Quién es Benjamín Mora?

El ahora timonel del Atlas nació en Tijuana, Baja California, hace 43 años. Fue multicampeón en Malasia, país en donde dirigió de 2015 a la fecha, ganando cuatro Ligas, cuatro Copas y una Supercopa. Además, ésta será la primera vez que dirija en la Liga MX a pesar de ser mexicano. Sin embargo, previamente estuvo en Atlético Chiapas en Segunda División, para luego ser asistente en Dorados, Atlante y Querétaro.

Como futbolista profesional, el tijuanense formó parte de varias escuadras dentro de las que se encuentran Club Puebla, Club Necaxa, Lobos BUAP y Nacional Tijuana.

Además fue promotor de lucha libre y a los 25 años de edad participó en el reallity show Big Brother 3R o Big Brother Recargado, junto a otros 15 concursantes, entre febrero y abril de 2005.

Nuevos objetivos trazados

De cara al Clausura 2023, la directiva del Atlas ya comienza a planear lo que será la conformación del plantel, tras la presentación de Benjamín Mora como estratega, por lo que ahora se plantean volver a las bases, retomar lo bien que se había hecho en semestres anteriores y así buscar un nuevo título local y otro internacional.

Por ello, José Riestra señaló que el equipo se centrará en competir a tope en el siguiente torneo de Liga MX y en la Concachampions.

“La prioridad será el presente, en el momento de la competencia en la situación, nos tocó vivirlo hace unos meses en donde queríamos el tricampeonato, la Campeones Cup y no conseguimos nada, pero pelearemos por todo, esta institución tiene esa necesidad de ser protagonista en todos los torneos o competencias, es una gran ilusión y una gran oportunidad de jugar la Concachampions y buscar un lugar en el Mundial de clubes”, dijo el directivo.

Y reiteró que el equipo debe volver a clasificar a una liguilla, tal y como lo hizo en los dos torneos en donde clasificó y fue campeón.

Técnicos “exóticos” en Atlas

Rafael Puente del Río

EL INFORMADOR/Archivo

Director técnico del Atlas de enero a agosto de 2020. Además de haber sido futbolista sin éxito, se dedicó a la actuación con igual suerte que como entrenador, así como comentarista de televisión en programas deportivos.

Marcelo Bielsa

EL INFORMADOR/Archivo

En su momento, el “Loco” era un total desconocido que llegó al Atlas en la década de los 90. Forjador de grandes talentos y de un estilo que ha intentado ser imitado, pero nunca ha sido igualado.

Miguel Brindisi

EL INFORMADOR/Archivo

Fiel amante del Boca Juniors, lo llegó a mencionar abiertamente y también lo demostró con hechos. Llegó al Atlas como un total desconocido y así como llegó se fue, luego de haber sido exhibido en Copa Libertadores.

Guillermo Hoyos

EL INFORMADOR/Archivo

Total desconocido para el medio del futbol mexicano. Su trabajo con los Zorros dejó mucho qué desear, por lo que terminó por dejar el cargo tras seis derrotas, cinco de ellas de manera consecutiva.

Gustavo Costas

EL INFORMADOR/Archivo

En México nadie se imaginó que un técnico que había triunfado en Sudamérica iba a llegar y mucho menos al Atlas, que estaba urgido de buenos resultados. En el Clausura 2016 dirigió 15 partidos, en donde ganaron dos encuentros, empataron cuatro y perdieron nueve.