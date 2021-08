Con las Eliminatorias rumbo a Qatar a la vuelta de la esquina, una oportunidad podría presentarse en varios jugadores mexicanos para integrar al Tricolor de Gerardo Martino. Aldo Rocha es un jugador que podría llamar la atención del ''Tata'', sin embargo el capitán de los rojinegros no se obsesiona y por ahora sólo piensa en hacer bien las cosas con su club, ya que la Selección no es un objetivo primordial para él.

''En lo personal tengo muchos objetivos en mente, uno es seguir como titular y seguir con buen nivel futbolístico. También seguir aportando a mis compañeros, para ayudarlos a crecer en todos los aspectos, compartirles experiencias que he vivido, sobre todo a los jóvenes. Yo me voy a seguir preparando, voy a seguir estando de la mejor manera futbolística, para si se me llega a presentar una oportunidad en Selección, aprovecharla. Yo estoy muy contento en Atlas, mi pensamiento está aquí, no lo descarto y sí lo deseo, pero yo pienso ahora en Atlas'', platicó el líder del medio campo rojinegro.

Por otro lado, Atlas se prepara para enfrentar el próximo lunes a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, rival que tiene todo el respeto de Aldo Rocha, debido a que tiene jugadores de alta calidad que podrían hacerle daño al equipo tapatío en cualquier momento.

''Será un partido muy complicado, muy intenso, Pachuca tiene jugadores de mucha calidad en defensa y ataque y será un duelo muy cerrado, pero si hacemos lo que se ha venido trabajando, se sigue mejorando y adquiriendo confianza, vamos a obtener un resultado positivo'', dijo Aldo Rocha.

