Los Astros de Jalisco están a las puertas de jugar su cuarta final consecutiva en la Liga Mexicana de Básquetbol CIBACOPA, posicionándose como el equipo más dominante en los últimos tres años.

Sin embargo, para Iván Déniz, coach del equipo, esta será su primera serie por el campeonato al mando de la quinteta albiazul, por lo que confesó que, estar en esta instancia, es cumplir con la obligación que se le impuso desde el principio, pero destacó que, sin el compromiso de los jugadores, esto no hubiera sido posible.

“Para mí llegar a la Final es cumplir con la obligación que tenía con los que me contrataron que son el presidente y el dueño de la franquicia. Y, después, presumir de un grupo fantástico que he tenido. En una competición en la que casi no se puede entrenar, tener jugadores que, cada vez que les exigimos entrenar, vengan a hacerlo después del desgaste físico que han tenido durante el juego, es muy difícil de encontrar”.

“No hay presión en el equipo, porque nosotros sabíamos desde el inicio que nuestro objetivo era pelear por el campeonato. Estamos muy tranquilos, hemos entrenado bastante bien estos días que hemos tenido sin jugar y, volvemos a repetir el mensaje, nos debemos enfocar en nosotros más que en el rival”, manifestó Déniz.

Déniz habló sobre la fortaleza con la que se presentarán los Zonkeys de Tijuana a la Serie Final, ya que instalaron en esta fase como el caballo negro de la competencia, y el momento que anímico que están viviendo, podría ser factor para ser aún más peligrosos.

“Ahora mismo llegamos con una buena química, creo que llegamos a un buen momento de forma, físicamente estamos cansados y golpeados, pero hay que jugar así. Tijuana entra en el play-off con esa química de que, igual no se confiaba tanto en él y se ha plantado en la final, lo que lo hace mucho más peligroso en ese sentido. Creo que, en esta final se encuentran dos equipos que anímica y químicamente que van a estar muy bien”, finalizó el manejador.

SV