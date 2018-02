Así se prepara el espectáculo aéreo en el Super Bowl

Es, quizá uno de los momentos más breves, pero también uno de los más significativos de la ceremonia que da inicio a cada Super Bowl. Su sonido es inconfundible, al pasar pintan el cielo de colores azul, rojo y blanco como su bandera. Así se prepara el espectáculo de los aviones tipo F-16 que, este domingo 4 de febrero, harán su entrada triunfal sobre el cielo de Minneapolis, justo donde la multitud reunida en el U.S. Bank Stadium pueda verlos.

Antes de salir al Aeropuerto Internacional de Saint Paul, donde inician su vuelo, algunos de los pilotos de la Fuerza Aérea Estadounidense nos platicaron sobre los meses de planeación y coordinación que aseguran que, año con año, este espectáculo sea un éxito.

"Dormimos tarde para asegurarnos estar en sintonía, no puedes darte el lujo de que alguien no haya entendido algún detalle"

Son equipos integrados por pilotos e ingenieros, ambos igual de importantes para la operación. El equipo principal está compuesto por únicamente 8 personas. Ellos son los únicos que saben todos los planes de operación ¿los demás? en lo suyo: revisar cada centímetro de la aeronave. Guiarlos por la pista y comunicarles por radio en qué momento deben acercarse al estadio.

Aunque el público solo los ve por segundos, su aparición requiere meses de planeación pues, entre muchas cosas, se debe cerrar el espacio aéreo y perfeccionar las comunicaciones.

"Esta semana es una locura. Estamos aquí desde hace una semana. Hemos revisado cada detalle a la perfección. Nos dormimos tarde todas las noches para asegurarnos que todos estemos en sintonía, no puedes darte el lujo de que alguien no haya entendido algún detalle del plan".

Esta tarde, durante la interpretación del Himno Nacional y "America the beautiful" esas largas horas tendrán su recompensa cuando sus alas se levanten y pinten el frío cielo de Minnesota llenándolo con el orgullo que le tienen, con sus colores, no solo para los que están en el Estadio si no para los millones de personas que verán el Super Bowl LII en televisión.

RR