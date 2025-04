Así fue como llegó la playera de Chivas a las manos del Papa Francisco

El día de hoy el Papa Francisco, quien fue el primer latinoamericano en ocupar dicho puesto en la historia de la Iglesia Católica, falleció a los 88 años de edad. Originario de argentina, Jorge Mario Bergoglio no solo es recordado por su labor humanista, pues se presume que probablemente también fue el Papa más futbolero de todos.

En este sentido, su deceso ha llenado los medios de comunicación de algunos de los momentos más emblemáticos del Pontífice, entre ellos, se encuentra el día en el que una playera de las Chivas Rayadas de Guadalajara llegó a sus manos.

¿Cómo llegó una playera de las Chivas a manos del Papa Francisco?

Debido a su afición por el futbol, especialmente por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, los feligreses que compartían su gusto aprovechaban cada oportunidad que tenían para otorgarle presentes relacionados con el mundo del deporte.

Fue así que en enero pasado, Francisco recibió un jersey rojiblanco de Chivas, además de una carta firmada por el club en donde se relataba cómo el Papa Pío XII bendijo al equipo en 1957, hecho tras el cual comenzó la época dorada del Rebaño.

La entrega la realizó la comunicóloga Fer de Luna, oriunda de la Perla Tapatía y fanática del Rebaño Sagrado.

En redes sociales, Fer platicó cómo llegó hasta el Pontífice:

“Desde la mañana, la logística fue una locura: mochila con 6 kgs. de dulces, cartas, una playera de las Chivas, una botella de vino y un lienzo de la Virgen. La dejé en Radio Vaticana para la peregrinación, pero después nos llevaron directo al Aula Paulo VI.

"Ahí me dijeron que si salía, ya no podría entrar. Se me hizo un nudo en la garganta, pero algo me dijo: inténtalo. Salí con la excusa del baño, caminé rezando el rosario, pasé filtros de seguridad, me hice amiga de los ‘polis’, los suizos… ¡y logré entrar de nuevo! Con los pies adoloridos, sudando del estrés, pero dentro”.

El Papa se percató de los regalos que llevaba la aficionada, a lo que ella dijo: “El niño Dios llegó a mi casa con muchos regalos para usted” y procedió a entregarle los artículos.

“Ahora este: como sé que le gusta el futbol le estoy dando la playera del mejor equipo de México” , dijo, arrancándole una sonrisa al Pontífice.

“Es para nosotros un honor compartir un poco de nuestra identidad a través de este obsequio, que con mucho cariño le hacemos llegar: la camiseta de las Chivas del Guadalajara, un equipo de futbol en México que representa no sólo a una ciudad, sino a más de 40 millones de aficionados en todo el mundo”, decía la carta dirigida al Pontífice, cuyo contenido circuló en redes sociales.

