Arturo Macías, por un regreso triunfal en la Nuevo Progreso

Con la consigna del triunfo y la firmeza que siempre marca sus palabras, el matador Arturo Macías el "Cejas" ha hablado claro y sólo tiene un objetivo en mente: hacer vibrar al público tapatío que gusta de la Fiesta Brava.

Luego de tres años de ausencia en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, el torero hidrocálido reaparecerá este domingo en un sitio que representa mucho para él, ya que fue en el coso de la colonia Monumental en donde debutó como novillero.

"La verdad es algo muy esperado porque yo le tengo mucho respeto a esta plaza, sobre todo respeto a la afición porque es conocedora, es de esas aficiones duras de México y eso a mí me gusta mucho, porque es sensible, con alto conocimiento. La Nuevo Progreso siempre ha estado ligada a mí, aquí me vestí de luces por primera vez en mi vida, aquí debuté como novillero el 9 de diciembre del 2001, con una afición que me ganó el corazón. Estoy deseoso por darles una gran tarde de toros".

Durante una convivencia con jóvenes, organizada por la empresa Espectáculos Taurinos de México (ETMSA), el diestro nacido en Aguascalientes señaló que el cartel para el tercer festejo de Aniversario es atractivo, ya que mezcla su experiencia y calidad con la juventud y el hambre de gloria del también hidrocálido Leo Valadez y el peruano Joaquín Galdós.

"El cartel es bonito, muy bien rematado. Voy a estar rodeado de juventud, Joaquín Galdós es, después de Roca Rey, uno de los peruanos que viene levantando la mano y Leo Valadez es mi paisano, torero joven, que tiene muy claro lo que quiere en su vida. Se van a conjuntar muchas cosas, también el ganado, que es de Pozo Hondo, una ganadería de Ramiro Alatorre que viene bien presentada, toros que dan muchas posibilidades".

La última ocasión que el "Cejas" pisó el albero tapatío fue en noviembre del 2015, cuando compartió cartel con Joselito Adame y el español Alejandro Talavante. Aquella tarde, Macías cortó una oreja a un toro de San Isidro.

La Frase

"No todas las plazas son iguales, un triunfo en Guadalajara siempre viste mucho. En mi andar como torero no he podido conquistar una salida a hombros en esta plaza y me encantaría vivir eso".