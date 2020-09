Arranca una nueva campaña del PGA Tour

La temporada 2020-2021 del PGA Tour dará inicio esta semana en Napa Valley, California, con el Safeway Open. El campo de golf Silverado Resort and Spa North se vio severamente afectado el año pasado por los incendios ocurridos días después de que terminara el evento, y lamentablemente este año no ha sido la excepción. A pesar de no estar cercano al fuego, el aire se encuentra muy contaminado y la visibilidad es muy mala, sin embargo, los oficiales del torneo decidieron seguir adelante con el certamen que dará por inaugurada una nueva campaña.

El mexicano Carlos Ortiz es uno de los jugadores que darán inicio a la competencia. El tapatío busca mejorar su actuación del año pasado, cuando terminó empatado en el lugar 40. Ortiz verá acción al medio día, horario del Pacífico, en los primeros grupos de la tarde. Su compatriota Abraham Ancer tomará este torneo de descanso, ya que “El Turco” vio acción la semana pasada en el Tour Championship.

Por otro lado, la LPGA tendrá actividad de Major con el Ana Inspiration, a jugarse en Rancho Mirage, también en California, y verán acción las dos jugadoras mexicanas en la gira. Gaby López iniciará la jornada en el turno matutino, mientras que María Fassi lo hará por la tarde.

Éste es el segundo Major de la temporada para la LPGA después del Abierto Británico, jugado hace apenas unas semanas, al igual que para las tricolores, quienes buscan conseguir la hazaña lograda por Lorena Ochoa en 2008, cuando conquistó su segundo título de un torneo grande en lo que antes era el Kraft Nabisco Championship.

JL