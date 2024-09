Arnulfo Castorena, un hombre a prueba de todo

Con 46 años, Arnulfo Castorena se ha convertido en una leyenda del deporte mexicano, gracias a su talento en para natación que lo ha llevado a ser cuatro veces campeón y le ha permitido subir en siete ocasiones al podio en Juegos Paralímpicos.

Pese a probar las mieles de la gloria en múltiples ocasiones, Castorena no pierde la satisfacción de saberse ganador, sobre todo, porque para llegar hasta el lugar donde se encuentra hoy, tuvo que superar problemas personales y evitar caer en tentaciones como la drogadicción.

“Cuando era joven fue muy duro, pero nada de eso me hizo tirar la toalla. A pesar de tantas cosas que veía a mi alrededor, sobre todo el tema de la drogadicción. Mi familia se drogaba delante de mí y yo muchas veces llegué a tener la droga en mis manos. Siempre lo he dicho vivía entre fuego, pero nunca me quemé".

“Quise demostrarles que yo quería ser alguien en esta vida. Nunca me imaginé llegar a ser un gran deportista, y pues gracias a Dios, hoy soy campeón. Ser el número uno en mi escuela era muy difícil, ser el número uno en mi casa también era hacer se era difícil y ahora imagina ser un número uno del mundo”, expresó Castorena.

Entre tantas adversidades, Arnulfo ha tenido que tocar puertas en más de una ocasión para poder conseguir patrocinadores porque nunca ha tenido uno fijo y, de repente, los apoyos gubernamentales no suelen ser suficientes. De cara a Los Ángeles 2028, espera conseguir ese ingreso extra que le permita tener un proceso más ligero.

“Tengo unos años que no tengo patrocinador, yo creo que más de 15 años. Hemos rascado por el apoyo, sobre todo en gastos de viajes. Sí es muy complicado y yo desde que gané en Tokio pensé que iba a ser muy diferente, que me iban a buscar, pero sí ha sido muy difícil".

