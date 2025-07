Argentinos insultan a Keylor Navas por dejar Newell's y llegar a Pumas

Las últimas horas han sido intensas para Keylor Navas, portero de la Selección de Costa Rica, quien luego de días llenos de rumores en su entorno, parece acercarse a la Liga MX. El exjugador del Real Madrid, quien hasta hace unas horas era la gran estrella de Newell's de Argentina, habría tomado la decisión de iniciar una nueva etapa y aceptar la oferta de Pumas para ser su guardameta en el Apertura 2025.

Con esa situación fresca y la negativa del experimentado portero para jugar en la más reciente fecha ante Banfield, las muestras de molestia no se han detenido en redes sociales e incluso en el estadio, previo al juego.

Navas, quien iba a salir como titular para el partido, se habría acercado al cuerpo técnico para pedir no tener minutos. A pesar de ello, realizó con sus compañeros en el campo los ejercicios precompetitivos, siendo blanco del rechazo de sus fanáticos.

En un video compartido por ESPN, se puede ver a Navas recibir una gran cantidad de insultos por parte de los seguidores argentinos, quienes rechazaron la forma en la que abandonaría la institución.

"PEDÍ DISCULPAS QUE ESTO ES NEWELL'S..." Atención a lo que le dijo este hincha a Keylor Navas y lo que contestó el arquero costarricense.



�� No te pierdas #ESPNFútbol1 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/RtxeaL8CkI— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 21, 2025

"Pide disculpas, Keylor. No te confundas, la con... de tu hermana. Estás en Newell's, no estás en Costa Rica, no te confundas. Manéjate bien, que estás en Newell's", se puede escuchar en el material, mientras el exfutbolista del Real Madrid intenta seguir entrenando.

Se espera que en las siguientes horas, Navas llegue a México para ponerse a disposición de Efraín Juárez, quien podría darle sus primeros minutos en el futbol mexicano ante Gallos de Querétaro en la jornada 3.

EM