Aprueban iniciativa de equidad salarial, a pesar de carta de la Liga MX Femenil

De nada importó la misiva emitida por Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, donde argumentaba el por qué supondría un riesgo la iniciativa de equidad salarial dentro del futbol, puesto que las Comisiones del Senado aprobaron un dictamen que plantea un salario base igualitario para las mujeres deportistas profesionales.

Previamente, la presidenta de la liga había mencionado que, de aprobarse dicha iniciativa, esto representaría un incremento del 43% del gasto de los clubes, respecto al Clausura 2023, lo que pondría en peligro a la competición, ya que no todos tienen la solvencia suficiente y que los salarios de los hombres son mucho más elevados que los de las mujeres.

"Por este incremento la Liga MX Femenil se volvería inviable y acabaría con el sueño de jugar futbol de millones de mujeres", había escrito Gutiérrez.

Sin embargo, en el Senado hicieron caso omiso a las palabras por parte de la Liga MX Femenil, y dieron luz verde, Margarita Valdez, senadora, indicó que: "Esto va a ser un parteaguas para la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es la que tenemos que reconocer que está haciendo un esfuerzo diario, por ser más justo, por ser más equitativo, por ser más fraterno, todos los días se hace esfuerzo por parte de los y las mexicanas para que esto crezca."

Asimismo, Martha Lucía Micher Camarena del Partido de Morena aprovechó para decir que: "Ella, Mariana Gutiérrez, no legisla, su carta no trae propuestas. Hace un análisis del nivel salarial actual, pero no está en la ley lo que pagan, queremos que se sienten las bases."

Aunque, a primera vista esto sea algo muy positivo, la realidad es que nadie puede pagar más de lo que ingresa, por lo que es imposible pensar que una liga que apenas se creó en 2017 como es el caso de la Liga MX Femenil, pueda generar lo mismo que la varonil que lleva establecida desde 1943; el riesgo de que esta decisión pueda generar problemas económicos, e incluso, poner en duda la existencia de una liga para mujeres, será latente.

¿En qué consiste el dictamen de equidad salarial?

Seguridad social e Infonavit para deportistas profesionales.

Aplica para todas las personas futbolistas, basquetbolistas, tenistas, boxeadoras, luchadoras y similares.

No podrán ser transferidas a otra empresa o club sin su consentimiento.

Tendrán un salario base las personas deportistas, el cual puede incrementarse en función de la liga, la experiencia, categorías y otras compensaciones.

Deben respetar a jueces, árbitros, compañeros y contrincantes.

Son obligaciones de las empresas inscribirles a la seguridad social y fondo nacional de vivienda; garantizar un servicio médico privado; dar un día de descanso; tener reglamentos contra el acoso.

