Antuna no mató a nadie: Alexis Vega

La derrota ante el Cruz Azul 2-1 dejó daños colaterales en el Guadalajara, de entrada el técnico Luis Fernando Tena sabe que ante Xolos se estará jugando la credibilidad de su proyecto, que una tercera derrota y de manera consecutiva haría al equipo entrar en crisis y a la directiva en pánico, al tiempo que deberá tener un trabajo especial el cuerpo técnico, para reanimar a Uriel Antuna, luego de que salió abucheado el pasado sábado.

Antuna tuvo mínimo dos opciones claras de gol, pero ninguna pudo capitalizarla, así que la afición con la frustración de la derrota, abucheó a su jugador, quien al salir del campo ofreció disculpas con lágrimas en los ojos y de inmediato sus compañeros entraron para apoyarlo, así lo aseguró Alexis Vega.

“Hay que animarlo, todos hemos pasado por ese momento. Hablé con él, le dije que debe tener la cabeza arriba, lo peor que puede hacer es agachar la mirada y la verdad no mató a nadie. Generó muchas jugadas de gol y la gente no ve lo que generó Uriel. Hizo varias jugadas y provocó un penal, lamentablemente no pudo concretar pero hay que levantar la cara”.

Vega con la experiencia que tiene, le ha comunicado a sus compañeros de recién ingreso la dificultad de estar en el Guadalajara, lo mediático que es el equipo y les dio apoyo incondicional, esperando que pronto retomen la confianza porque vienen fechas importantes que definirán muchas cosas.

“Toca apoyarlos. Ya se habló con el resto de los refuerzos y solitos se han dado cuenta de que no es lo mismo jugar aquí que hacerlo en otros lados y son los mismos que se esfuerzan día a día para tratar de que podamos salir de esta situación”.

De manera puntual, Vega le ha señalado a Antuna que debe ser paciente, que crecerá mucho con este tipo de experiencias y que aprenda de todo lo que está viviendo, que mantenga la mente fría, para cuando se le dé la oportunidad de anotar gol de nueva cuenta, lo logre.

“Hablé clarito con Antuna y lo hicimos varios compañeros: le dije que no se preocupara y que no estuviera ansioso por meter gol porque el primero es el más difícil. Le dije que tuviera mucha perseverancia, cuando cae el primero llegarán los demás y estoy al cien por ciento con Uriel como con cualquier compañero”.

Apoyo a Tena

La directiva por ahora no ha platicado con ningún entrenador, tienen confianza en que el proyecto dará los resultados que esperan, así que aguantarán el partido ante Xolos para tomar hacer un balance en frío y ver qué medidas se tomarán, dependiendo la situación.

LS