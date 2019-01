Ángel Zaldívar, listo para debutar con Rayados de Monterrey

El delantero Ángel Zaldívar señaló que se encuentra listo para debutar con los Rayados de Monterrey, por lo que se comprometió a competir, siempre buscando lo más alto, "esperamos llenar las expectativas".

Sin embargo, dijo que será una decisión del técnico uruguayo Diego Alonso, si juega en la primera fecha del Torneo Clausura 2019, en la cual recibirán a los Tuzos del Pachuca. "Físicamente me siento bien, en ritmo, para lo que quiera el técnico".

"Me alegra de entrar en esa competencia que me ayudará a crecer".

Agregó que "me siento muy ilusionado de llegar a este club con grandes jugadores, me alegra de entrar en esa competencia que me ayudará a crecer, vengo a competir, será decisión del técnico, vengo a ser titular, a demostrar que puedo competir y darle alegrías a esta afición", declaró el atacante.

Zaldívar, que fue prestado por Chivas, resaltó que Monterrey ha sido protagonista en el futbol mexicano en los últimos años y aseveró que buscará ayudar al equipo a mantener esa inercia.

El delantero paraguayo Adam Bareiro expresó, por su parte, que luchará por demostrar su calidad dentro del terreno de juego, luego que es consciente que el futbol de su país no es muy visto en México.

"Lo tomo como un reto, sé que no se fijan tanto en el futbol paraguayo, pero es un reto, vengo a hacer bien las cosas, me toca demostrarlo en la cancha, haciendo lo que venía haciendo y mis características son centro delantero de área, ayudar al equipo en lo colectivo y tratar de marcar arriba para ayudar al equipo a respirar atrás", indicó.

RR