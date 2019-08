Andy Murray no jugará el dobles del US Open

El tenista Andy Murray no participará en el torneo de dobles del US Open para "dedicar toda su energía" a volver a su mejor nivel en individuales, desveló este viernes.

"No voy a jugar en dobles en el US Open. Mi objetivo es volver al nivel que quiero en individuales y he decidido dedicar toda mi energía desde ahora", explicó el escocés en una entrevista concedida a la BBC.

"El US Open, en dobles o en mixto, puede retrasar las cosas durante unas semanas. Yo quiero partidos (en individuales), y eso es lo que necesito ahora", insistió el tenista, que volvió a los partidos individuales a principios de semana en Cincinnati.

El británico fue derrotado en dos sets por el francés Richard Gasquet, antes de anunciar que no participaría en el US Open en individuales. No obstante, a partir del domingo participará en el torneo de Winston-Salem.

"Tengo que concentrarme en los partidos en individuales. No hay muchos más torneos de aquí a final de año. Así que si lo hago bien en Winston-Salem, sabría que mi nivel es lo bastante bueno y que estoy listo para ganar partidos en el circuito, pero si ese no es el caso, entonces será lógico bajar un nivel y quizá jugar algunos pequeños torneos", explicó el jugador de 32 años.

A finales de enero, Murray se operó por segunda vez de la cadera y dio a entender que su carrera estaba terminada. Sin embargo, regresó en dobles ganando el torneo sobre hierba de Queen's junto al español Feliciano López.

OF