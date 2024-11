"Andrés Guardado logró la inmortalidad": Daniel Guzmán

En su paso como entrenador del Atlas (2005-2006), Daniel Guzmán le brindó la oportunidad a Andrés Guardado de debutar en primera división con el equipo rojinegro ante la necesidad de un carrilero por izquierda, sin imaginar que años después aquel jugador se convertiría en uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia.

En entrevista para EL INFORMADOR, el “Travieso” aseguró que el “Principito” es un futbolista que “pasó a la inmortalidad” por su larga trayectoria y sus logros obtenidos. Según el también exjugador, Guardado desde sus inicios era un futbolista que estaba destinado a la gloria, porque siempre fue un jugador diferente.

“Para mí es un chico que ya en vida pasó la inmortalidad. Con la disciplina, con el orden en su vida personal, con las ganas de querer ser, con las ganas de querer ser pionero de fútbol, de irse a otro mundo, a Alemania, a España y a todos los lugares, en Holanda, es un chico que le tenemos que aprender”, señaló.

Guzmán reveló que Andrés Guardado no estaba contemplado, pero le llenó el ojo al “Travieso” con su madurez y profesionalismo, ya que eso fue determinante para que recibiera una oportunidad con el primer equipo.

“Yo siempre he dicho que Andrés tiene estrella, lo veo, platico con él, más que las condiciones técnicas y físicas, a mí lo que más me cautivó fue que un chico de 18 años me hablaba como si era un chico de 35 o 36, con una gran madurez deportiva y personal, y ahí fue donde, sin pensarlo, lo debuté contra Pachuca, y yo peleando el descenso, un chico de 18 años con esa responsabilidad, era un chavo destinado a la gloria”, agregó.

Al final, Daniel Guzmán detalló que ve al cinco veces mundialista como entrenador o formando parte de un cuerpo técnico.

“En la etapa que él quiera, que yo lo veo como entrenador, va a triunfar”, concluyó.