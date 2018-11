Andrés Andrade, descartado para jugar ante Monterrey

Los Zorros preparan su duelo frente a Rayados del Monterrey, último de temporada regular en la Liga MX, y para el Atlas hay una mala noticia, el mediocampista Andrés Andrade fue descartado por el propio entrenador Guillermo Hoyos, debido a que no se pudo recuperar de una contusión en el pie derecho y se tendrá que quedar en Guadalajara a seguir con su rehabilitación.

“Yo no lo veo en el sentido que pueda llegar 100% contra Monterrey, de todas formas no ha entrenado, no ha podido estar con el equipo, con el grupo, y lo otro es a nivel médico, que le han diagnosticado reposo y así seguirá”.

Pero por otro lado, los jugadores que estuvieron en Selección mexicana Sub-21, Ismael Govea, Ulises Cardona y Edson García, sí podrán estar ante Rayados, toda vez que regresaron de una gira por Asia y a pesar del cambio de horario y lo largo del viaje, no habrá problema para que hagan el viaje a la Sultana del Norte.

“Lo típico de un viaje prolongado, la diferencia de horario, han llegado cansados, con sueño y veremos cómo reaccionan y con ‘Lolo’ (Lorenzo Reyes) que su recorrido es menor, su diferencia menor, esperemos que vengan y ver si los podemos usar”, finalizó diciendo el técnico rojinegro Ángel Guillermo Hoyos.