Ana Gabriela Guevara envió un mensaje de unión y aliento a todos los atletas que conforman la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Sin embargo, en el tema con la Selección Mexicana de Nado Sincronizado, la líder de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) aseguró no arrepentirse sobre sus polémicas declaraciones.

"Número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo", declaró al término del evento en Palacio Nacional.

Luego de que las sirenas mexicanas manifestaran la falta de apoyos por parte de Conade y que anunciaran una venta de trajes de baño para sus competencias, la exvelocista dijo que "Le daba lo mismo y que si querían vendieran calzones, Avon o Tupperware".

"Yo también lo hice y no me arrepiento, no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira", agregó este jueves a los medios de comunicación.

