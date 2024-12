América y Rayados en busca de romper maldiciones

La final de Liga MX está más abierta que nunca. Porque, aún y con la ventaja de 2-1 que tiene América sobre Monterrey, una maldición que aqueja a los azulcremas, los podría alejar del tricampeonato. Sin embargo, los Rayados también presentan una estadística en su contra que podría impedirles romper con la sequía de cinco años sin ser campeones en liga.

Por un lado, al cuadro de Coapa se le dificulta cerrar los partidos por el campeonato cuando es visitante. Desde la temporada 1984-85, el América no consigue un título fuera del Estadio Azteca y, en aquella ocasión, se dio luego de que la serie ante Pumas estuviera igualada tras dos partidos disputados, por lo que fue necesario un tercer juego, pero se llevó a cabo en cancha neutral.

Las Águilas registran cinco finales perdidas desde 1991, en dicho año cayeron ante los Pumas en Ciudad Universitaria y vieron coronarse a su odiado rival. Posteriormente, en calidad de visitantes, perdieron en el Clausura 2007 contra Pachuca y en el Apertura 2016 ante los Tigres; las otras dos derrotas se dieron en el Coloso de Santa Úrsula cuando se jugaron el título frente a León en el Apertura 2013 y vs los Rayados en el Apertura 2019.

No obstante, la escuadra norteña no sabe lo que es coronarse en el Estadio BBVA cuando se disputa un trofeo de Liga MX. Desde que el Gigante de Acero se inauguró en 2015, Monterrey ha llegado hasta la final en dos ocasiones y en ambas recibió el juego de Vuelta como local. En la primera, sucumbieron ante Pachuca en el Clausura 2016 y en el Apertura 2017 no lograron superar a los Tigres.

Cabe resaltar que, Monterrey ha conseguido salir campeón en Copa MX y en Concachampions jugando en el Estadio BBVA. De hecho, el título de Concacaf se lo arrebataron al América en el 2021, pero aún falta por conocer si será capaz de terminar con la maldición en el torneo local.

