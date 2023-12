Las Águilas del América están prácticamente en la final del futbol mexicano, pues con su victoria de 5-0 en la cancha del Alfonso Lastras, parece que el duelo de vuelta ante el Atlético de San Luis será por mero trámite.

La instancia de las semifinales ha sido una barrera insuperable para las Águilas durante los últimos cuatro años; sin embargo, ahora están a sólo 90 minutos de meterse a la disputa por un nuevo título de la Liga MX.

Será justo a las 20:00 horas cuando arranquen las acciones dentro de la cancha del estadio Azteca, escenario que recibirá a un Atlético de San Luis que requiere de un verdadero milagro para meterse en la pelea por llegar a la serie por el campeonato.

Para ser exactos, el conjunto potosino necesita imponerse por seis goles de diferencia en la cancha del coloso de Santa Úrsula, algo que tiene a los dirigidos por Gustavo Leal prácticamente sobre la lona.

Santiago Solari y Fernando Ortiz se fueron del equipo azulcrema sin superar la instancia de las semifinales, y justo en el primer torneo de André Jardine al frente de los capitalinos el conjunto de Coapa está cerca de regresar a la disputa por un campeonato, el cual en caso de lograrlo sería el número 14 de su historia en cuanto a ligas.

La última ocasión en que América disputó una final fue en el torneo Apertura 2019, mismo en la que cayeron contra Rayados de Monterrey justo en la cancha del estadio Azteca.

Un día después de este compromiso entre América y el Atlético de San Luis, el otro finalista lo definirán Pumas y Tigres, escuadras que ahora mismo cuentan con un marcador global de 1-0 en favor de los regios tras la ida de su llave de semifinales.

El cuadro potosino saltará a la cancha del Azteca buscando un milagro, o en su caso, vender cara la eliminación. EL INFORMADOR/P. Ramírez

El inicio de algo grande

El brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas del América, afirmó que a pesar de la supremacía que ha mostrado su equipo a lo largo del Apertura 2023 ésta es sólo la gestación de un proceso que será triunfador.

“Estamos apenas en un inicio de un largo proceso que estoy seguro va a ser muy victorioso. Nos permitimos soñar, eso es bueno; hay que imaginar un final feliz, pero sin perder perspectiva de lo que queremos hacer. Tenemos el foco en el día siguiente y en el objetivo que es el título”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

A pesar de que la serie ante San Luis está casi definida, Jardine subrayó que no van a bajar el ritmo.

“Cuando el objetivo es tan fuerte como el que nosotros tenemos, la rutina no cambia. Por eso no vamos a modificar. Buscamos nuestra mejor versión y la mejor manera de encontrarla es no bajar la intensidad”, puntualizó.

Dos décadas sin perder por seis

Sólo una derrota por diferencia de seis goles eliminaría al América en su propia casa

Marcador casi imposible. La última vez que los azulcremas cayeron 6-0 fue hace 20 años, frente al Toluca de José Cardozo y compañía, en la Jornada 16 del torneo Apertura 2003, en el estadio Nemesio Díez.

Aquella ocasión, un 1 de noviembre, el cuadro comandado por el neerlandés Leo Beenhakker fue aplastado por los Diablos Rojos. Desde entonces, América ha sufrido dolorosas derrotas, eliminaciones y goleadas, pero ninguna tan abultada como en La Bombonera hace ya más de dos décadas.

Con información de EFE