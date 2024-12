Durante un reciente programa de televisión y tras haber finalizado el torneo, con el Club América coronándose como campeón, el ex delantero de Pumas y Real Madrid, Hugo Sánchez, reconoció el tricampeonato de los capitalinos, aunque también comentó que el título de “el más grande” le corresponde a los Pumas de la UNAM.

“América es el más ganador, pero no el más grande. Para mí, el más grande es Pumas”, declaró el ex delantero, reiterando que esta postura no es nueva y que, a pesar de no contar con la misma cantidad de títulos que los azulcrema y de haber regresado a México, precisamente a jugar en club América, los Pumas son los más grandes “en su corazón”.

Hugo Sánchez también fue cuestionado sobre el orden en el que colocaría los equipos de la Liga MX, dejando la lista de la siguiente manera:

Pumas;

América;

Chivas;

Cruz Azul.

Además de lo anterior y dando seguimiento al programa, comentó que el término “campeonísimo” fue otorgado por la afición a las Chivas del Guadalajara durante los años 60 y que los residentes del Estadio Azteca trataron de apropiarse de él recientemente por su centenario.

¿Quién es Hugo Sánchez?

Hugo Sánchez, también conocido como el Pentapichichi, es un futbolista mexicano que comenzó su carrera durante la generación de 1976 - 1977 de los Pumas, bajo la tutela de Jorge Marik. Ese mismo año alcanzó la gloria, tras una final en la que los Leones Negros de la UdeG casi derrotan a los Pumas de la UNAM en el campo del Coloso de Santa Úrsula.

Más tarde y tras demostrar su talento y compromiso dentro del futbol mexicano, el nacido en la Ciudad de México logró captar la atención del Atlético de Madrid, dando inicio a una larga carrera dentro de la Liga Española y, concretamente, marcando la historia del Atlético y del Real Madrid.

