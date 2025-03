América arrolla al Toluca

Lo que pintaba para ser un choque con etiqueta de liguilla terminó por ser un día de campo para las Águilas del América sobre el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, que además de ser arrollados en la cancha podrían recibir un castigo adicional por alineación indebida.

El español Álvaro Fidalgo dirigió con gol y asistencia el triunfo del América por 3-0 sobre el Toluca.

En la continuación de la décima jornada, Alejandro Zendejas y el colombiano Cristian Borja fueron los otros anotadores de los monarcas, que llegaron a 23 puntos.

A pesar de la derrota, el los Diablos Rojos, dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, siguieron terceros con 18 unidades.

Las Águilas se impusieron en un primer tiempo parejo, en el que los del “Turco” Mohamed fallaron sus llegadas más claras.

Al minuto 5, Zendejas le filtró un balón a Fidalgo, quien con un buen movimiento le ganó la espalda a dos defensas para definir de derecha el 1-0 por el poste izquierdo del guardameta español Pau López.

Fue el quinto gol del centrocampista español en el Clausura, a cuatro de igualar al colombiano Díber Cambindo, del Necaxa, el máximo anotador del campeonato.

Tras la anotación, el América le cedió la posesión del balón al Toluca, que erró disparos del portugués Paulinho, al 24, y de Alexis Vega, al minuto 29.

En la segunda parte, los tricampeones aumentaron su ventaja, ahora con una pared entre Zendejas y Fidalgo, que Alejandro transformó, con un zurdazo, en el 2-0 al minuto 51.

El cuadro de Mohamed trató de descontar, pero Luis Ángel Malagón, arquero de las Águilas, atajó disparos al 64’ de los brasileños Luan y Helinho, que acababan de ingresar al campo. Mientras que, en un contragolpe, el chileno Diego Valdés le mandó un pase a profundidad Borja, quien, con la pierna izquierda, concretó el 3-0 al minuto 96.

Mohamed asume error por alineación indebida

Nada le salió al Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes ayer por la tarde.

No solamente el América les pasó por encima (3-0), ya que también el cuerpo técnico escarlata también metió una alineación indebida en el transcurso del segundo tiempo.

Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos, asumió la culpa de lo sucedido frente a las Águilas y aseguró en conferencia de prensa que fue error de él.

“La alineación indebida es error mío. Esto nos tiene que servir, después nada, veo que nos superaron en contundencia, fueron mejores que nosotros, tenemos que aprender de este partido”, explicó.

Entre los minutos 62 y 73, Toluca jugó con ocho elementos extranjeros, violando el reglamento. Situación que deja el marcador igual 3-0 y hará acreedor a los mexiquenses de una multa económica.

Los involucrados en la alineación indebida fueron Pau López, Bruno Méndez, Federico Pereira, Franco Romero, Paulinho, Helimho, Robert Morales y Luan García.

“No, a veces el arbitraje toca a favor y otras en contra, no voy a decir nada, la alineación indebida, el que maneja al cuerpo técnico fui yo, no nos dimos cuenta, quisimos hacer los cambios, nos puede pasar y pasó, no va a volver a pasar”, agregó el “Turco”.