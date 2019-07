América anuncia oficialmente fichaje de Giovani dos Santos

El América anunció oficialmente la contratación del mediocampista Giovani dos Santos, que llega a Coapa luego de militar en la MLS con el Galaxy de Los Ángeles.

Dos Santos, de 30 años, es hijo de "Zizinho", un exjugador del América y no tiene acción desde octubre del año pasado.

La llegada de dos Santos ha causado discusiones en el medio futbolístico mexicano. Carlos Reinoso, exjugador y entrenador histórico del América, no ocultó su desaprobación.

"No me puede parecer lógico que un chico que no juega desde hace un año que no juega venga al equipo América, pero ha venido cada petardo al América...", dijo Reinoso ayer viernes.

RR