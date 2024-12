Generaciones pasadas del americanismo le hablaron a sus descendientes sobre el equipo que reinó el futbol mexicano en la década de los 80. Nombres como Héctor Miguel Zelada, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega y Juan Antonio Luna, entre otros, hicieron de ese conjunto inigualable.

Ver algo similar en la actualidad parecía casi imposible, pero las Águilas de André Jardine lo lograron. Ahora, nuevos nombres han entrado en la historia del América y se convirtieron en piezas clave para conquistar el tricampeonato.

Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Henry Martín, han escrito su nombre en El Nido con letras de oro y, aunque su legado podría aumentar, lo que han conseguido ya es digno para que el americanismo los considere inmortales.

Los cinco han sido fundamentales y han aparecido en las tres conquistas de los capitalinos. Algunos otros, como Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Igor Lichnovsky, Luis Fuentes, Julián Quiñones y Kevin Álvarez, entre otros, han sido parte del histórico equipo, pero con ausencias o bajas de juego.

“Deja que me retire. No puedo decir eso todavía... Cuauhtémoc [Blanco], Zelada... Te puedo decir muchos más, pero nosotros todavía no. Lo que te puedo decir es que quiero seguir aquí mucho tiempo. Una vez que pruebas esto, no hay vuelta atrás”, declaró Malagón.

La columna vertebral del América se ha consolidado. Las atajadas y liderazgo de Malagón, la plurifuncionalidad de Reyes, la creación de Fidalgo, la intensidad y habilidad de Zendejas, así como los goles, mentalidad y capitanía de Henry.

“No dimensionamos todavía lo que se ha conseguido. Como equipo o como persona, aún no lo hacemos. Es un sueño, nunca me imaginé vivir algo así”, declaró Martín.

Cifras para la historia

15 partidos de fase final sin derrotas acumulan las Águilas (siete victorias y ocho empates)

10 rondas de liguilla han sorteado los azulcrema, en fila, para lograr tres títulos consecutivos

3 torneos de liga acumula André Jardine al frente del América (en todos ganó el campeonato)